احتراق سيارة مدنية على طريق الشوف- الساحل.. والدفاع المدني وشرطة البلدية يتدخلان

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اندلعت النيران في سيارة مدنية على طريق الشوف-الساحل الرئيسي في محلة “الزير”، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".وحضرت عناصر من الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران، التي استمرت لبعض الوقت، دون أن تؤثر على حركة المرور. وتجنب السائقون الاقتراب من السيارة المحترقة.كما حضرت شرطة البلدية لمتابعة الحادث وتأمين سلامة السيارات العابرة على الطريق.