الموت يغيب والد النائب شربل مارون

غيب الموت كميل شفيق مارون، والد النائب شربل مارون.

وأعلنت العائلة في بيان النعي، أن جثمان الراحل ينقل الى بلدته صغبين يوم غد السبت، حيث يكون الملقى اول البلدة حوالى الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس في صغبين.

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