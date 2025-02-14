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لبنان

الموت يغيب والد النائب شربل مارون

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:13
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غيب الموت كميل شفيق مارون، والد النائب شربل مارون. 
وأعلنت العائلة في بيان النعي، أن جثمان الراحل ينقل الى بلدته صغبين يوم غد السبت، حيث يكون الملقى اول البلدة حوالى الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر، ويحتفل بالصلاة  لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس في صغبين.
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تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعده لغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الأحد في 16 شباط الحالي من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة، ويوم الاثنين في 17 الحالي من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، في صالون كنيسة سيدة المعونات الرعائية في زوق مكايل.
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