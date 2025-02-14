بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة

اتصل وزير العدل عادل نصار، مساء اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.



Advertisement

وعاود القاضي الحجار الاتصال بالوزير نصار بعد التواصل مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للمباشرة بإجراءاتها. وفي التفاصيل، طلب نصار من الحجار التحرك للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.وعاود القاضي الحجار الاتصال بالوزير نصار بعد التواصل مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للمباشرة بإجراءاتها.