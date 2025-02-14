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لبنان

بعد توتر.. الجيش يفتح طريق المطار!

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:01
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تمكنت قوة من الجيش، مساء الجمعة، على فتح طريق المطار بالاتجاهين وذلك بعدما أقدم مُحتجون على قطعها لساعات عديدة بالنفايات والحاويات التي تم إضرام النيران فيها.
 
وكان معتصمون قد عمدوا إلى تحطيم لافتات إعلانية على طريق المطار، فيما قام آخرون بالاعتداء على موكب عائد لـ"قوات اليونيفيل"، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر الأجانب.
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وذكرت قناة الـ"LBCI" أنَّ جنديان تابعان لـ"اليونيفيل" كانا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار ما أسفر عن إصابتهما بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى العسكري في بيروت.
 
كذلك، تمكنت عناصر أخرى من "اليونيفيل" من التوجه إلى المطار بعدما كانت على متن الدورية التي تعرضت للاعتداء.
 
في غضون ذلك، ذكرت قناة "الحدث" أنَّ موكب "اليونيفيل" الذي تعرّض للاعتداء على طريق مطار بيروت، يعود لنائب رئيس اليونيفل أرولدو لازارو. 
 
 
تحذير من الجيش
 
من ناحيتها، أصدرت قيادة الجيش بياناً حذرت فيه من الممارسات التي من شأنها خلق توترات داخلي لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد.
 
 
وذكر الجيش أن مناطق عديدة لاسيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، تشهد احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار.

وأكد الجيش أن الوحدات تستمر في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن.
 

"تحرك مشبوه"
 
من ناحيتها، ذكرت قناة "المنار"، مساء الجمعة، أن هناك معلومات تتحدث عن قيام أشخاص ملثمين بتنظيم تحرُّك مشبوه يهدف إلى افتعال فوضى على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.
 
وأشارت القناة إلى أن هناك دعوات إلى عدم الإنجرار وراء التحركات المشبوهة، وأضافت: "عناصر فوضوية وغير منضبطة تقوم بإحداث فوضى مشبوهة الأهداف على طريق المطار تشمل قطع للطريق وإحراق للوحات الإعلانية".

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