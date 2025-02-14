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لبنان

إجراءات عاجلة.. طلب من سلام إلى وزير الداخلية

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:29
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اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، مستنكراً بأشد العبارات الإعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل.
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كما أعرب سلام عن تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب.
وأكّد لهما أنه طلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين ، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.
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