إجراءات عاجلة.. طلب من سلام إلى وزير الداخلية

اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، مستنكراً بأشد العبارات الإعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل.

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كما أعرب سلام عن تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب. كما أعرب سلام عن تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب.

وأكّد لهما أنه طلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين ، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.