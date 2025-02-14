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لبنان

"تهديد إسرائيلي للمطار".. ماذا تبلغ لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2025 | 16:06
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قالت معلومات "لبنان24" إنّ واشنطن أبلغت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس الخميس، عن وجود تهديد إسرائيلي لمطار رفيق الحريري الدولي وذلك في حال تم استقبال الطائرة الإيرانية.
 
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وأوضحت المصادر أن هذا التبليغ وصل أيضاً إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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