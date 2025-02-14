"تهديد إسرائيلي للمطار".. ماذا تبلغ لبنان؟

قالت معلومات "لبنان24" إنّ واشنطن أبلغت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس الخميس، عن وجود تهديد إسرائيلي لمطار رفيق الحريري الدولي وذلك في حال تم استقبال الطائرة الإيرانية.

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وأوضحت المصادر أن هذا التبليغ وصل أيضاً إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.