بعد اعمال الشغب أمس.. كيف يبدو طريق المطار صباح اليوم؟

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يسيطر الهدوء الحذر على طريق المطار صباح اليوم، عقب اعمال الشغب التي شهدها مساء أمس، وادت الى جرح عناصر من اليونيفيل بينهم إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل، بعد ان تم حرق سيارتهم.وأفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم ان كل طرقات العاصمة المؤدية الى طريق المطار باتت سالكة.الى ذلك، دعا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مجلس الأمن الداخلي المركزي الى اجتماع طارئ، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في ضوء الحوادث المستجدة.