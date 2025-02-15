Advertisement

لبنان

تنسيق أمني لبناني-سوري واتصالات مرتقبة لبدء الترسيم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-02-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1320721-638752042314105015.jpg
Doc-P-1320721-638752042314105015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر أمني مواكب للأحداث التي حصلت على الحدود اللبنانية السورية الأسبوع الماضي "إنه باتت هناك قناعة راسخة لدى العشائر بأن السبيل الوحيد لحماية البلدات والقرى على طرفي الحدود من الجانبين اللبناني والسوري والتي تعود ملكيتها للبنانيين هو إستلامها كلياً من قبل الجيش وسائر القوى الأمنية اللبنانية المولجة بهذه المهام .
Advertisement
ولفت المصدر الى أن الجانب الرسمي اللبناني على تواصل دائم وروتيني مع الجانب الرسمي الأمني السوري من أجل التنسيق في عملية ضبط الحدود وعدم تجدد الإشتباكات.
أضاف "أن القانون المتعلق بالحدود هو الضامن الوحيد والناظم بين الطرفين. المصدر ختم أن الجانب السياسي اللبناني سوف يبدأ في القريب العاجل مشاورات وإتصالات مع الجانب السوري من أجل ترسيم الحدود ولو إستغرق هذا العمل سنوات، لأن كل العوامل التي كانت تحول دون هذا العمل قد زال معظمها، وحتى لو تبقى منها شيء فالجانب السوري إقتنع بضرورة القيام بهذه الخطوة .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-02-15
03:30 | 2025-02-15
03:24 | 2025-02-15
03:21 | 2025-02-15
03:16 | 2025-02-15
03:00 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24