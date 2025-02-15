ريفي: ما حصل هو تعبير عميق عن أزمة القاعدة في حزب الله مع قيادتها

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دان النائب أشرف ريفي الاعتداء على موكب "اليونيفيل"، وقال: "بدايةً، لا بد من إدانة الإعتداء وكل الإعتداءات التي تقع على جنود قوات الطوارئ الدولية، ونشدّ على أيدي جميع المسؤولين بدءاً من رأس الهرم، لاتخاذهم القرار الحازم بلجم الفوضى. ونؤكد التفاف اللبنانيين الحريصين على لبنان حول الدولة، أما مشروع التخريب والفوضى فقد انكشف على حقائقَ سوداء طالما عرفناها ونبّهنا منها، ويمكن تلخيصها بسلوك العصابة التي باتت محاصَرة بأفعالها التخريبية. وتبقى الدولة هي الحامية للحدود والمؤتمنة على الاستقرار والضامنة لكرامة اللبنانيين وأمنهم".وتابع: "لا تفسير لكل ما حصل في اليومين الماضيين إلا أنه تعبيرٌ عميق عن أزمة القاعدة في "حزب الله" مع قيادتها وأزمة الأوهام التي زرعها المشروع الإيراني في هذه البيئة، وأزمة الصدمة الكبيرة من الثمن الغالي الذي دفعه هذا الجمهور في هذه البيئة، وهو المدعو للعودة الى الدولة. إنها بداية التفكك لهذا المشروع الإجرامي الوهمي، والعلاج الشافي يكمن في اتخاذ قرارٍ سياسي حازم، وتنفيذٍ أمني صارم لحماية الوطن والمواطنين من كل الأطياف".