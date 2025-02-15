Advertisement

لبنان

ريفي: ما حصل هو تعبير عميق عن أزمة القاعدة في حزب الله مع قيادتها

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1320772-638752114926511489.png
Doc-P-1320772-638752114926511489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان النائب أشرف ريفي الاعتداء على موكب "اليونيفيل"، وقال: "بدايةً، لا بد من إدانة الإعتداء وكل الإعتداءات التي تقع على جنود قوات الطوارئ الدولية، ونشدّ على أيدي جميع المسؤولين بدءاً من رأس الهرم، لاتخاذهم القرار الحازم بلجم الفوضى. ونؤكد التفاف اللبنانيين الحريصين على لبنان حول الدولة، أما مشروع التخريب والفوضى فقد انكشف على حقائقَ سوداء طالما عرفناها ونبّهنا منها، ويمكن تلخيصها بسلوك العصابة التي باتت محاصَرة بأفعالها التخريبية. وتبقى الدولة هي الحامية للحدود والمؤتمنة على الاستقرار والضامنة لكرامة اللبنانيين وأمنهم".
Advertisement

وتابع: "لا تفسير لكل ما حصل في اليومين الماضيين إلا أنه تعبيرٌ عميق عن أزمة القاعدة في "حزب الله" مع قيادتها وأزمة الأوهام التي زرعها المشروع الإيراني في هذه البيئة، وأزمة الصدمة الكبيرة من الثمن الغالي الذي دفعه هذا الجمهور في هذه البيئة، وهو المدعو للعودة الى الدولة. إنها بداية التفكك لهذا المشروع الإجرامي الوهمي، والعلاج الشافي يكمن في اتخاذ قرارٍ سياسي حازم، وتنفيذٍ أمني صارم لحماية الوطن والمواطنين من كل الأطياف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-02-15
06:26 | 2025-02-15
06:18 | 2025-02-15
06:06 | 2025-02-15
05:57 | 2025-02-15
05:48 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24