Advertisement

لبنان

باسيل: لبنان بحاجة لمطارات إضافية

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1320775-638752118469916375.jpeg
Doc-P-1320775-638752118469916375.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع اكس: لبنان بحاجة لمطارات إضافية في القليعات وحامات ورياق، مطارات متخصّصة في نقل البضائع والمسافرين بأسعار مخفضة وبالنقل الخاص، بما يساهم بتحفيز السياحة وتطوير الاقتصاد والانماء المناطقي.
Advertisement
كما أن اعتماد سياسة السماء المفتوحة وإلغاء حصرية الMEA يخفّض اسعار التذاكر للسياح وللبنانيين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-02-15
06:26 | 2025-02-15
06:18 | 2025-02-15
06:06 | 2025-02-15
05:57 | 2025-02-15
05:54 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24