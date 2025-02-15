باسيل: لبنان بحاجة لمطارات إضافية

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كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع اكس: لبنان بحاجة لمطارات إضافية في القليعات وحامات ورياق، مطارات متخصّصة في نقل البضائع والمسافرين بأسعار مخفضة وبالنقل الخاص، بما يساهم بتحفيز السياحة وتطوير الاقتصاد والانماء المناطقي.كما أن اعتماد سياسة السماء المفتوحة وإلغاء حصرية الMEA يخفّض اسعار التذاكر للسياح وللبنانيين.