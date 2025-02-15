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لبنان
إرسلان يدين ويستنكر الاعتداء على اليونيفيل: تصرف غير مبرر
Lebanon 24
15-02-2025
|
05:20
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كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "أكس":
"الإعتداء على قوات اليونيفيل في هذه المرحلة بالتحديد عدا عن كونه أمراً مستنكراً ومداناً، فهو تصرف غير مبرّر، وموقف قوّات الطوارئ في الحرب الأخيرة وبقاؤها على الحدود، على الرغم من تهديدات العدو لا يُرَد بتصرفات كهذه. في هذا الظرف لا بدّ من الترحّم على الشهيد رفيق الحريري الذي عمل طيلة مسيرته على بناء الدولة وتكريس هيبتها والعمل على إنماء مدنها وبلداتها وبناء مستقبل لشبابها من خلال العلم والعمل. ويا ليتنا نتعلّم، بقدر ما نتألّم".
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