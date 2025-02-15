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لبنان

في أجواء النبطية واقليم التفاح.. هذا ما تم رصده

Lebanon 24
15-02-2025 | 05:48
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رُصد تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.
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