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لبنان

بحثاً عن مطلوبين.. الجيش يداهم بلدتين في بعلبك

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:26
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داهمت قوة من الجيش بلدتي النبي شيت وسرعين الفوقا في قضاء بعلبك للبحث عن مطلوبين.

ووفق معلومات "لبنان 24"، تمّت المداهمة بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش في البقاع.
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