بحثاً عن مطلوبين.. الجيش يداهم بلدتين في بعلبك

داهمت قوة من الجيش بلدتي النبي شيت وسرعين الفوقا في قضاء بعلبك للبحث عن مطلوبين.



ووفق معلومات "لبنان 24"، تمّت المداهمة بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش في البقاع.

Advertisement