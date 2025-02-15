جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل"

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ورأى ان "الاعتداءات التي حصلت على اليونيفيل وعناصر من الجيش واعمال الشغب والفوضى والترويع للمواطنين، انما تسيئ للاستقرار والسلم الاهلي، والمرحلة الجديدة المأمول منها النهوض بالدولة والمؤسسات، لتحقيق الاصلاحات الملحّة والمطلوبة".وفيما خصّ موضوع الجنوب، دعا جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت الاسبوعية في قصر المختارة، "الجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار واللجنة المشرفة على تنفيذه، لممارسة الضغوط الكفيلة بتحقيق الانسحاب الاسرائيلي وتثبيت وقف الأعمال العدائية نهائيا بحلول المهلة الزمنية المقررة في 18 الحالي، بما يتيح للجيش سيطرته الكاملة وبسط سلطة الدولة في منطقة القرار 1701، بالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية".