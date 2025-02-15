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لبنان

تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء بيروت

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:59
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يحلق الطيران المسير الإسرائيلي، مساء اليوم، بكثافة في أجواء بيروت وضواحيها. 
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