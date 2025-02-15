Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. طرقات تشهد حركة مرور كثيفة

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1320991-638752406845013176.png
Doc-P-1320991-638752406845013176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد العديد من الطرقات، مساء اليوم، السبت، حركة مرور كثيفة.

فبعد الاعتصام الذي دعا إليه "حزب الله" على طريق المطار، تم إعادة فتح طريق المطار القديمة بالاتجاهين، والسير عاد إلى طبيعته، بعد أن أغلقها المعتصمون.
Advertisement

بالتوازي، أشارت غرفة التحكم المروري إلى أنّ عددًا من الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة، وهي:

- طريق ذوق مصبح بالاتجاهين

- من مفرق غزير باتجاه جونيه حتى ذوق مكايل

- طريق الاوزاعي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2025-02-15
13:09 | 2025-02-15
13:05 | 2025-02-15
13:00 | 2025-02-15
12:59 | 2025-02-15
12:54 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24