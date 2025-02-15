مساء اليوم.. طرقات تشهد حركة مرور كثيفة

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فبعد الاعتصام الذي دعا إليه "حزب الله" على طريق المطار، تم إعادة فتح طريق المطار القديمة بالاتجاهين، والسير عاد إلى طبيعته، بعد أن أغلقها المعتصمون.بالتوازي، أشارت غرفة التحكم المروري إلى أنّ عددًا من الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة، وهي:- طريق ذوق مصبح بالاتجاهين- من مفرق غزير باتجاه جونيه حتى ذوق مكايل- طريق الاوزاعي