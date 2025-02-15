بعد الاحتجاجات والتوتر.. طريق المطار "سالكة"

أعلنت غرفة "التحكم المروري"، مساء اليوم السبت، إعادة فتح السير عند طريق المطار القديمة بالاتجاهين، وذلك بعدما تم إغلاقه عند الساعة 4 مساء إبان تحرك نفذه "حزب الله".

وذكرت الغرفة أن السير عاد لطبيعته في المحلة، وبالتالي الطريق سالكة أمام كافة المركبات.

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وكان الاعتصام الذي أقامه "حزب الله" تخلل توتراً بين مناصري الحزب والجيش تخلله استخدامٌ للقنابل المسيلة للدموع.

وسجلت حالات اختناق بفعل تلك القنابل، تولت عناصر الاسعاف في الدفاع المدني معالجتها ميدانياً.

ويأتي هذا الإعتصام "استنكاراً للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية"، وفق الدعوة التي وزّعها الحزب.