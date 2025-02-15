تفاصيل غارة جرجوع.. هكذا حصلت وهذه حصيلة الشهداء

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ العدوان الإسرائيليّ الذي استهدف سيارة على طريق جرجوع، مساء اليوم، أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة 4 مواطنات بجروح.

وفي التفاصيل، فإنَّ مسيرة معادية أطلقت صاروخاً موجهاً قرابة السابعة والثلث من مساء اليوم باتجاه سيارة تويوتا كورولا، مما أدّى إلى اشتعال النيران فيها وسقوط شهيدين كانا بداخلها.

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كذلك، أصيبت الشقيقات يارا وسارا و لارا أبو كرنيب ومتى موسى من بلدة عربصاليم بجروح مختلفة، وقد صودف مرورهم في المنطقة لحظة وقوع الغارة وعملت فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.