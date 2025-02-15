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لبنان

الأردن استنكرت "حادثة اليونيفيل" في بيروت: لضمان أمن القوات الأممية

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:58
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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "الهجوم الذي تعرض له موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، "ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة لأي استهداف لقوات "اليونيفيل" التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" .
 
وأعرب السفير القضاة عن "تضامن المملكة الكامل مع حكومة جمهورية لبنان الشقيقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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