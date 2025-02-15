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لبنان

"البعث": المرحلة الحالية تتطلب التعاطي بحكمة وروية

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:38
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استغربت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، "الاعتداء غير المبرر على المعتصمين السلميين الذي وقع اليوم السبت خلال الاعتصام السلمي على طريق المطار، والذي جاء بدعوة رسمية من حزب الله، المعروف عنه التزامه بإلزام جماهيره بالانضباط، وعدم قبول أي تجاوزات قد تحدث في مثل هذه الفاعليات".
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وأضافت: "كان لافتًا بالنسبة الينا أن يبادر عناصر من الجيش اللبناني، الذي نجلّه ونحترمه ونحرص على عدم زجه في أي خلافات داخلية، إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، وسماع رشقات رصاص أثناء إلقاء نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي كلمته التي عبر فيها عن موقف وطني رافض للإملاءات الأميركية والصهيونية، والتي باتت تمثل تعديًا واضحًا على السيادة الوطنية وخرقًا للأعراف الدبلوماسية، وإهانة واضحة للدولة اللبنانية، وهو ما لا يمكن قبوله تحت أي ضغط أو تهديد".

وأشارت إلى أن "الدستور اللبناني واضح في ضمان حماية حق أي مواطن في التعبير عن رأيه، إلا إذا كنا قد انتقلنا من زمن التغني بوطن الحريات المقدسة إلى زمن الرضوخ لأوامر عوكر. وعلى الرغم من إدانتنا التامة للاعتداء على دورية اليونيفيل على طريق المطار ليلة الجمعة، فإننا نرفض رفضًا قاطعًا التعرض للمعتصمين السلميين الذي جرى اليوم. كما نحذر من خطورة دفع الناس نحو الشعور بأن هناك من يسعى لكسر إرادتهم وحصارهم، ومنعهم من العودة إلى قراهم وإعادة إعمار بيوتهم المهدمة، وضمان انسحاب القوات المحتلة من جنوب لبنان من دون أي تأخير".

وختمت مؤكدة أن "المرحلة الحالية تتطلب التعاطي بحكمة وروية واتزان، بعيدًا عن لغة الاستقواء أو الاستعلاء، مع ضرورة استذكار تجارب الماضي التي علمتنا أن أي محاولة لعزل أي مكون لبناني لا تؤدي إلا إلى حروب وصدامات لا أحد يريدها".
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