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لبنان

بعد "كلام تحريضي".. "المخابرات" توقف أحد الأشخاص في زحلة

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:56
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أوقفت مديرية المخابرات في الجيش - مكتب زحلة، المدعو "ع.شمعون" وذلك بعد تصريحاته في مقابلته مع الاعلامية باتريسيا سماحة.
 
 
وكان شمعون هدد خلال تصريحاته بتدخل الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل من أجل الإفراج عن أحمد الأسير من السجون اللبنانية.
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