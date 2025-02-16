بإنتظار تشييع "السيد"

أكدت مصادر مطلعة أن "حزب الله" لا يريد التصعيد في الشارع في المرحلة الحالية "بالرغم من انزعاجه الكبير مما تقوم به الأجهزة الأمنية خصوصاً ما حصل أمس على طريق المطار"، معتبرة أن "الجيش بدأ بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فجأة".

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وبحسب المصادر، فإن "الحزب يريد ان يتم تشييع السيد حسن نصرالله من دون أي إشكالات أو قطع الطرقات لأن ذلك يعيق عملية التنظيم المعقدة التي يجب أن تتم".

وترى المصادر أنّ "الحزب سيذهب الى تصعيد كبير في حال استمرت الامور على حالها في المرحلة المقبلة، علماً انه كان يفضل التعايش مع الحكومة الجديدة، لكن أداءها يثير الريبة" بحسب المصدر.