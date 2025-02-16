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لبنان
بعد "حزب الله".. هل ستتحرك "أمل" في الشارع؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-02-2025
|
02:15
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خلال التوترات التي شهدتها طريق مطار رفيق الحريري الدولي طيلة الأيام الماضية، برزت تساؤلات بين مؤيدي حركة "أمل" و"حزب الله" حيالَ مسألة عدم حصول تحركات موحدة لـ"ثنائي شيعي".
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فعلياً، فإن التظاهرة التي حصلت يوم أمس على طريق المطار بدعوة من "حزب الله" شهدت مشاركة لأشخاص يحملون علم "أمل"، لكن لم تكن في المقابل أي دعوة علنية من الحركة أو نداء لمناصريها ومؤيديها للتحرك في الشارع.
في المقابل، يتبين أنَّ الحركة لم تقرر حتى الآن تنفيذ أي تظاهرات واسعة في أي منطقة، وذلك منعاً لحصول صدامات في الشارع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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