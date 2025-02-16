الثلوج تغطيها.. محمية حرج إهدن ترتدي الأبيض!

لبست محمية حرج إهدن الرداء الابيض في أول أيام العاصفة الثلجية، وأصرّت إدارة المحمية إبقاء مدخل نبع جوعيت اهدن مفتوحاً، بعدما عمل مركز جرف الثلج اهدن على فتحه أمام الزوار الذين أصروا على ممارسة هواياتهم الثلجية لاسيما "الراكيت " والتصوير الفوتوغرافي من كل المناطق اللبنانية.

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كذلك، شهدت طريق المحمية لجهة عين البياض حركة دراجات ثلجية من هواة النوع الذين انتظروا تساقط الثلوج لرحلات السكيدو في جرد إهدن العالي.



فريق عمل محمية إهدن رغم البرد القارس وتراكم الثلوج حرص على الدوام اليومي الطبيعي واستقبال الزوار بالنبيذ والضيافة المنوعة، وقد شهدت محمية إهدن حركة زوار لافتة من جميع الفئات العمرية.