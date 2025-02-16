تقرير جديد.. لهذا السبب رفض لبنان "هبوط الطائرات الإيرانية"

ذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية" في تقرير جديد لها أن لبنان رفض السماح لطائرات إيرانية بالهبوط في بيروت مرتين هذا الأسبوع وذلك بعدما تلقى لبنان تحذيرات من أميركا تفيد بأن إسرائيل قد تستهدف المطار.

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اتهمت إسرائيل في عدة مناسبات "حزب الله" باستخدام مطار بيروت لجلب الأسلحة والأموال من إيران، لكن الحزب والمسؤولين اللبنانيين نفوا هذه المزاعم.





ووقع الحادث الأول يوم الخميس، عندما أرسلت السلطات اللبنانية رسالة إلى إيران مفادها أن رحلة متجهة إلى بيروت يجب ألا تقلع.





وتنقل الوكالة عن مصدر قولها إنّ "إسرائيل أبلغت الدولة اللبنانية عبر الأميركيين أنها ستستهدف المطار إذا هبطت الطائرة الإيرانية في لبنان"، مشيراً إلى أن "الجانب الأميركي أبلغ الجانب اللبناني أن إسرائيل جادة في تهديدها".





ويتابع المصدر أن وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان رفضت بعد ذلك منح تصريح للرحلة، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وقد تم تمرير الرسالة قبل إقلاع الرحلة، بحسب المصدر.



