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لبنان

بعد التحركات الأخيرة.. بيان لحزب الله

Lebanon 24
16-02-2025 | 03:18
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أصدر "حزب الله" البيان التالي:‏ 

"إنّ الاعتصام الشعبي الذي نظّمه حزب الله أمس استنكارًا للتدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون اللبنانية ‌‏واستباحة السيادة الوطنية، كان تحركًا سلميًا وتعبيرًا حضاريًا عن موقف شعبي رافض للخضوع غير المبرر ‌‏للإملاءات الخارجية. إلا أنّ المعتصمين فوجئوا بإقدام بعض عناصر الجيش اللبناني على إطلاق القنابل ‌‏المسيلة للدموع باتجاههم، في تصرّف مُستهجن يُشكّل اعتداءً غير مُبرّر على مواطنين سلميين. وهو ‌‏محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله وشعبه".
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وأضاف البيان: "إنّ حزب الله من موقع الحرص يدعو قيادة الجيش إلى فتح تحقيق عاجل عن هذا ‏الاعتداء المدان واتخاذ ‏الإجراءات المناسبة حفاظًا على دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار والسلم الأهلي. ‏ كما يدعو حزب الله الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المعتصمين السلميين ‌‏وحقهم في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم، ويطالبها بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط ‌‏في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة ‌‏الوطنية".
 

من جهة أخرى، دان حزب الله الحادثة التي تعرضت لها قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل أول من أمس في ‌‏محيط ‏مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدا رفضه القاطع لأي استهداف لها، وكذلك لأي مس بالممتلكات ‏العامة ‏والخاصة.
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