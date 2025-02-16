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لبنان
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
Lebanon 24
16-02-2025
|
04:09
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طقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، مع انخفاض بدرجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء، حيث يعود للاستقرار مع عودة درجات الحرارة للارتفاع. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجياً مساء يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي قطبي المنشأ، ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع فرص لتشكل خلايا رعدية، خاصة في الداخل والجنوب، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات. يتحول الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر إلى غائم، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح أحياناً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ وما فوق، ويستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.
الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجياً إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرقة عتباراً من مساء الأربعاء، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق اعتباراً من فجر الخميس.
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