حتّى 18 شباط.. إيران تُلغي رحلاتها إلى بيروت

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اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية حسين بور فرزانه، انه في ضوء القضايا الامنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم الغاء كل الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري كحد ادنى.وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، علّق بورفرزانة على خبر تهديد اسرائيل "باستهداف الطائرات الايرانية المتجهة الى لبنان"، قائلا : انني لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الايرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، انه نظرا للظروف الامنية الخاصة في بيروت والغاء كل الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى بيروت حتى 18 شباط، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة.واكد المسؤول بان منظمة الطيران المدني الايرانية ستتابع هذا الامر يوميا؛ مردفا "اننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا". (وكالة إرنا)