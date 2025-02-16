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لبنان

فياض: كل التحية لأهلنا في حولا

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:35
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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إنّ "العدوّ الإسرائيلي ارتكب اليوم عدواناً وحشياً ضد الأهالي المدنيين الذين دخلوا إلى أحياء بلدة حولا، عندما ‏تقدمت آلياته إلى البلدة وفتحت النار مباشرة على المدنيين العزَّل، فسقطت شابة شهيدة لا تزال في مكان ‏استشهادها بالإضافة إلى عدد من المفقودين".‏
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وأضاف فياض في تصريح: "أن حراجة الوضع تستدعي تحركاً طارئاً وعاجلاً من قبل الصليب الأحمر الدولي لإخراج الجرحى ومعرفة مصير ‏المفقودين فضلاً عن جثمان الشهيدة، ومن السلطة اللبنانية والجيش اللبناني لِمواكبة الموقف بالطريقة ‏المناسبة حماية للأهالي ولِإجراء الاتصالات اللازمة واتخاذ الخطوات المطلوبة لِمواجهة الهمجية الإسرائيلية ‏التي تجاوزت كل حد".‏
 
وتابع: "نحن أمام شاهد جديد حول الممارسات الإسرائيلية التي حوَّلت المنطقة الحدودية إلى أرضٍ محروقة تُمارس ‏فيها القتل والتدمير في ظل تواطؤ أميركي وعجز فاضح للجنة الدولية التي تُشرف على الإجراءات التنفيذية ‏للقرار 1701".‏
 
وختم فياض قائلاً: "كل التحية لِأهلنا في حولا الذين سطروا اليوم بِدماء أبنائهم موقفاً وطنياً مجيداً في سبيل تحرير بلدتهم من ‏رجس الاحتلال الصهيوني، وإن فجر التحرير لآتٍ".‏
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