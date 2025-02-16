دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة

كشفت جمعية اليازا عن وقوع حادث سير فجر الأحد، عند قرابة الثانية بعد منتصف الليل، في منطقة الجميزة عند تقاطع مار مخايل.





وفي التفاصيل التي نشرتها الجمعية، قامت سيارة بورش ذات زجاج داكن مسرعة بشكل جنوني بدهس الشاب سليمان مبارك والشابة رزان جابر قبالة أحد مطاعم المنطقة، ولاذ سائق السيارة بالفرار عند وقوع الحادث.

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