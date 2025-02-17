لبنان يتحضر لاستقبال "رنيم" .. توجيهات عامة لا بد من الالتزام بها

يتحضر لبنان لاستقبال منخفض جوي قطبي مثلج من المتوقع ان يصل اعتباراً من يوم الاربعاء المقبل، حاملاً معه الخيرات والثلوج، حيث تشير التوقعات الى ان الثلج سيلامس الساحل، مع موجة صقيع قوية وقاسية جدًا تستمر لأكثر من اسبوع بعد انتهاء العاصفة.
هذا المنخفض الذي اطلق عليه اسم "رنيم" ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر لتعويض فترة الجفاف التي ضربت البلاد منذ اكثر من شهرين، ولرفع مخزون المياه في الابار والثلج على قمم الجبال، لتجنيب البلاد شح المياه في فترة الصيف.
ومع اقتراب المنخفض من الضروري التنبه الى بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها درءاً للمخاطر المحتملة الناتجة عنه، والتقيد بالإرشادات الوقائية التالية للحفاظ على سلامة الجميع، بحسب ارشادات الدفاع المدني:
أسس التعامل مع وسائل التدفئة:
- الحرّاقات (Chaudières) : - يجب تنظيف الحرّاقات بانتظام، خاصة البخاخات. وعند تركيبها، يجب الفصل بين الحرّاقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منفصلة.
- المدفأة الكهربائية: - التأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية الخاصة بها.
- الغاز: - التأكد من أن خرطوم الغاز سليم وخالي من التشققات، ويُفضّل استبداله سنوياً.
- الفحم: - التأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوية المكان بشكل دوري.
- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (مثل الستائر والأغطية).
- تهوية المنازل باستمرار، خصوصاً عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.
- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة لتجفيفها.
إرشادات متعلقة بالكهرباء:
- في حال حدوث عطل في قاطع الكهرباء (دجنكتير)، يجب معرفة السبب قبل استبداله.
- تجنب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية (مثل المكواة) على مأخذ الكهرباء نفسه في الوقت ذاته.
- يجب إيقاف الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها.
إرشادات للسلامة العامة خلال التنقل على الطرقات أثناء العاصفة الثلجية:
أولًا: قبل القيادة:
- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.
- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية.
ثانياً: أثناء القيادة:
- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.
- الالتزام بقوانين السير.
- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
ثالثاً: في المناطق الجبلية: