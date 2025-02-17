مُحلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا وعدد من الأهالي

ألقت مُحلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري وعدد من الأهالي خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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