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لبنان

مُحلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا وعدد من الأهالي

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:55
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ألقت مُحلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري وعدد من الأهالي خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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كفرشوبا

اسرائيل

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