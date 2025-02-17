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لبنان
مُحلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا وعدد من الأهالي
Lebanon 24
17-02-2025
|
02:55
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ألقت مُحلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري وعدد من الأهالي خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كفرشوبا
اسرائيل
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