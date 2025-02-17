دريان استقبل وزير الإعلام

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في إطار جولته على المرجعيات، وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات اللبنانية والعربية.

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