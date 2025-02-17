Advertisement

لبنان

دريان استقبل وزير الإعلام

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1321644-638753855208304696.jpeg
Doc-P-1321644-638753855208304696.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في إطار جولته على المرجعيات، وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات اللبنانية والعربية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل مرقص لبحث قانون الإعلام والمرحلة الحكومية المقبلة
lebanon 24
17/02/2025 11:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان استقبل المحافظ عبود وقائد حرس مدينة بيروت
lebanon 24
17/02/2025 11:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام استقبل وزير السياحة والحرف اليدوية في الغابون
lebanon 24
17/02/2025 11:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل رئيس "حركة شباب لبنان"
lebanon 24
17/02/2025 11:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24

دريان

استقبل

الإعلام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-02-17
04:15 | 2025-02-17
04:02 | 2025-02-17
04:02 | 2025-02-17
04:00 | 2025-02-17
03:56 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24