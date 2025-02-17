Advertisement

لبنان

الخماسية في بعبدا.. السفير المصريّ: ملتزمون بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيليّ

Lebanon 24
17-02-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1321656-638753870995490434.png
Doc-P-1321656-638753870995490434.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد السفير المصريّ لدى لبنان أنّ دول "الخماسية" ملتزمة باستمرارها بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانيّة.

وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف كلها."
Advertisement

وأوضح أنّ الدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها.

ولفت إلى أنّ الخماسيّة ارتأت أنّ الوقت مناسب للقاء الرئيس وأنّ الزيارة كانت تأكيدًا لاستمرار دعم الخماسية للمرحلة الجديدة، الذي يمر فيها لبنان.

وندّد بما تعرضت له قوى من "اليونيفيل".

وقال: "تحدثنا عن الملفات الواردة في خطاب القسم وعون أكّد لنا أنّ جزءًا كبيرًا منها سيكون في البيان الوزاريّ."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-02-17
06:31 | 2025-02-17
06:12 | 2025-02-17
06:01 | 2025-02-17
06:00 | 2025-02-17
05:52 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24