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لبنان
"قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار".. رسامني استقبل وفداً من البنك الدولي
Lebanon 24
17-02-2025
|
06:01
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وفداً من البنك الدولي برئاسة اليكس مادلين، حيث تناول البحث في مشروع المساعدات الطارئة للبنان من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية، اضافة الى المساعدة في ترميم بعض المنشأت المتضررة وليس الانشائية.
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واشار رسامني الى ان" ملف اعادة الإعمار هو ملف اساسي والجميع يوليه الإهتمام ونتابعه مع الإدارات المعنية والبنك الدولي، وتم الإتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة، وناقشنا المعايير التقنية والعلمية والقانونية، واطلعنا على نتائج الاجتماعات التي قام بها البنك الدولي مع المعنيين وما نتج من توصيات وخطط وما كتب في التقرير بالنسبة لإعادة الإعمار والبنى التحتية لحين انجاز التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي".
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