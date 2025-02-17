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لبنان

خلال الأسابيع الأخيرة... خبرٌ يكشف ما أطلقه "حزب الله" باتّجاه إسرائيل

Lebanon 24
17-02-2025 | 08:00
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ذكر موقع "شبكة القدس الإخبارية"، أنّ تقارير إسرائيليّة كشفت أنّ "حزب الله" أطلق 5 طائرات مسيّرة باتجاه فلسطين المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيليّ إنّ "4 من أصل 5 مسيّرات تمكنت من اجتياز المجال الجوي الإسرائيليّ".
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وبحسب تقرير إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فإنّ "الجيش الإسرائيليّ تكتم على عملية إطلاق المسيّرات من الأراضي اللبنانية، واعترف فقط في حالة واحدة".
وتشير التقديرات إلى أنّ كافة الطائرات المسيّرة التي أطلقها حزب الله، هي طائرات إستطلاعية، ولكن من غير الواضح لماذا يمتنع الجيش الإسرائيليّ عن الإعلان عن هذه الحوادث التسللية للمسيّرات والإبلاغ عنها للجمهور. (شبكة القدس الإخبارية)
 
 
 

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