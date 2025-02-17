تتويج منتخب لبنان للناشئات بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة

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هنأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان منتخب لبنان للناشئات على تتويجه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة، التي استضافها الاتحاد السعودي، على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الدمام.كما هنأت اللاعبات على انتصاراتهن المستحقة في اربع مباريات، كان اخرها الفوز في النهائي على منتخب سوريا الشقيق 4-0، وخصت بالذكر اللاعبة يارا جعيتاني لنيلها جائزة أفضل لاعبة، واللاعبة ياسمين الحبال لنيلها لقب هدافة البطولة برصيد أربعة أهداف.