Advertisement

لبنان

تتويج منتخب لبنان للناشئات بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1321737-638753984467552941.png
Doc-P-1321737-638753984467552941.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 هنأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان منتخب لبنان للناشئات على تتويجه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة، التي استضافها الاتحاد السعودي، على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الدمام.
Advertisement

 كما هنأت اللاعبات على انتصاراتهن المستحقة في اربع مباريات، كان اخرها الفوز في النهائي على منتخب سوريا الشقيق 4-0، وخصت بالذكر اللاعبة يارا جعيتاني لنيلها جائزة أفضل لاعبة، واللاعبة ياسمين الحبال لنيلها لقب هدافة البطولة برصيد أربعة أهداف.  

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:56 | 2025-02-17
10:35 | 2025-02-17
10:30 | 2025-02-17
10:24 | 2025-02-17
10:04 | 2025-02-17
10:00 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24