في قصر بعبدا.. جلسة حكومية للبحث في مسودة البيان الوزاري

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التأم مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من عصر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.ويبحث مجلس الوزراء في مسودة البيان الوزاري للحكومة كما أعدته اللجنة الوزارية لاقراره بصيغته النهائية.وسبق اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا في خلاله المستجدات والأوضاع العامة. (الوكالة الوطنية)