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لبنان
بشأن الرحلات من إيران وإليها... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
17-02-2025
|
09:38
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ترأس رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إجتماعاً لبحث التطورات الأمنية الأخيرة، ولا سيَّما الأحداث على طريق المطار.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة، ووزراء: الدّفاع، الخارجيّة، الداخليّة، الأشغال العامّة والنقل، إضافةً إلى قائد جهاز أمن المطار.
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وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
- أثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة.
- إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة.
- تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران.
- التأكيد على التدابير والاجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة.
- تكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من إيران وإليها.
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