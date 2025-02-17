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لبنان

بشأن الرحلات من إيران وإليها... هذا ما تقرّر

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:38
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ترأس رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إجتماعاً لبحث التطورات الأمنية الأخيرة، ولا سيَّما الأحداث على طريق المطار.
 
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة، ووزراء: الدّفاع، الخارجيّة، الداخليّة، الأشغال العامّة والنقل، إضافةً إلى قائد جهاز أمن المطار.
 
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وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
 
- أثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة.
 
- إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة.
 
- تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران.
 
- التأكيد على التدابير والاجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة.
 
- تكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من إيران وإليها.
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