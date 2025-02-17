بشأن الرحلات من إيران وإليها... هذا ما تقرّر

ترأس رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إجتماعاً لبحث التطورات الأمنية الأخيرة، ولا سيَّما الأحداث على طريق المطار.

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وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:

- أثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة.

- إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة.

- تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران.

- التأكيد على التدابير والاجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة.

- تكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من إيران وإليها.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة، ووزراء: الدّفاع، الخارجيّة، الداخليّة، الأشغال العامّة والنقل، إضافةً إلى قائد جهاز أمن المطار.