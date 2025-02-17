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لبنان

بالصور.. إليكم مسودة البيان الوزاري

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:00
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يعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة مسودة البيان الوزاري في قصر بعبدا.
 
 
إليكم مسودة البيان الوزاري في الصور أدناه:
 
 
 
 
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