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لبنان
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
17-02-2025
|
13:45
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يستعد لبنان لاستقبال منخفض جوي جديد أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم "آدم"، وهو منخفض قطبي لم يشهد له لبنان مثيلاً منذ العام 1992.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس قسم التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج، أن "النزول القطبي هو كتلة هوائية شديدة البرودة مصدرها الأساسي القطب الشمالي. وعلى الرغم من أن معظم الكتل الباردة تأتي من القطب، إلا أن النزول القطبي يختلف بقدرته على الحفاظ على برودته الشديدة. وهذه الكتلة آتية من غرب روسيا، ثم تمر عبر شرق أوروبا، البحر الأسود، تركيا، وأخيرًا تصل إلى لبنان".
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وقال كنج: "تتميز هذه الكتلة بالبرودة الشديدة التي تؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة. وعادةً، عندما تضرب هذه الكتل الباردة منطقة الشرق الأوسط، ويتسبب ذلك في تساقط الثلوج على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة".
اضاف: "سيشعر الناس على الساحل بالبرد القارس، وهو ما سيحدث بشكل خاص بدءًا من يوم الجمعة والسبت. أما يوم الأحد، فستشهد المناطق الساحلية درجات حرارة منخفضة للغاية قد تصل إلى 3 درجات مئوية. وأكثر المناطق عرضة للصقيع هي المناطق الشمالية، حيث تضربها الكتلة أولًا وتظل البرودة فيها لفترة أطول قبل أن تنسحب".
تابع كنج: " من المتوقع أن تبدأ الثلوج بالظهور اعتبارًا من يوم السبت والأحد على ارتفاعات تبدأ من 600 متر وما فوق، مع تشكل طبقات من الجليد. كما سيشاهد السكان الثلوج على ارتفاعات منخفضة تصل إلى ما دون 1000 متر.أما بالنسبة لكمية المتساقطات، فلا تزال الرطوبة غير واضحة تمامًا، وسيتم الإعلان عن توقعات كمية الأمطار في الأيام المقبلة".
ختم: "منذ بداية فصل الشتاء، لم تكن المنخفضات الجوية تؤثر بشكل كبير على لبنان، حيث كانت المنخفضات السابقة تأتي من جهة الجنوب، عبر بوابة مصر، محملة بالهواء الدافئ، ما أدى إلى فقدان البرودة بسرعة. أما المنخفض المقبل، فيأتي عبر البوابة الطبيعية لفصل الشتاء من
المصدر: "رصد" لبنان 24
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