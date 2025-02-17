عن منح الإذن للطائرات اللبنانية بالهبوط في طهران.. هذا ما قاله وزير الخارجية

Advertisement

أكد وزير الخارجية يوسف رجّي في حديث لقناة "mtv" أن نظيره الإيراني لم يمانع من حيث المبدأ منح أذونات هبوط لطائرات طيران الشرق الأوسط (MEA) في طهران، لكن حتى الآن لم يصدر الإذن رسميًا، واصفًا الأسباب بأنها "غير مقنعة"، مؤكدًا أن إعادة اللبنانيين العالقين أولوية مطلقة.وفي سياق آخر، شدد رجّي على أن وزارة الخارجية كانت مهملة لسنوات لأسباب عدة، لكنه أشار إلى أن النَفَس اليوم جديد، متحدثًا عن سياسة خارجية مستقلة وسيادية تخدم مصلحة لبنان فقط، مؤكدًا أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة يبقى أولوية.