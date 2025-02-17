Advertisement

غدا القلب على الجنوب والأنظار شاخصة الى المسار الذي ستسلكه الأمور في الموعد المحدد لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.وفي هذا الشأن تتمسك الدولة اللبنانية بأركانها على وجوب الانسحاب الكامل والشامل لجيش العدو الاسرائيلي وعدم القبول بأي شكل من الأشكال ببقاء شبر واحد من الأراضي اللبنانية تحت الإحتلال.وعشية الثامن عشر من شباط كشف رئيس الجمهورية جوزاف عون ان لبنان يتابع الاتصالات على مختلف المستويات لدفع إسرائيل إلى التزام الاتفاق والانسحاب في الموعد المحدد وإعادة الأسرى مشددا على رعاة الاتفاق أن يتحملوا مسؤوليتهم في مساعدة لبنان.وإذ لم يخف الرئيس عون تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل اعتبر ان سلاح المقاومة يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.وبنبرة حازمة يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما ينقل عنه زواره: نحن لسنا مستعمرة إسرائيلية ولن نكون رافضا أية إملاءات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية.وقبيل ساعات على موعد الإنسحاب بادر العدو الإسرائيلي الى سلسلة "عربدات" جنوبا أبرزها كان في صيدا بوابة الجنوب حيث نفذ الطيران المعادي غارة استهدفت سيارة تعود لأحد مسؤولي حركة حماس ما أدى الى استشهاده.حكوميا أقر مجلس الوزارء البيان الوزاري في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا وجاء في البيان أن الدولة تمتلك قرار الحرب والسلم وجيشها صاحب عقيدة دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقا لاحكام الدستور كما أن الحكومة تلتزم وفقا لوثيقة الوفاق الوطني بإتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة.وقبيل الجلسة ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا خصص للبحث في تطورات مطار رفيق الحريري الدولي وصدر بموجبه تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين الى لبنان.وفي اليوم الثلاثين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهدت مدن عدة في الأراضي المحتلة احتجاجات اسرائيلية تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين بعد مرور 500 يوم من بدء الحرب على القطاعوفي الضفة المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة شملت عمليات دهم للمنازل وإجراء تحقيقات ميدانية تزامنا مع استمرار العدوان في جنين وطولكرم.=======الدولة والدولة فقط تتحمل المسؤولية الامنية والعسكرية في البلاد، وهي تحتكر حمل السلاح وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الارض من الاحتلال وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية.هذه العبارات الواضحة تختصر روحية البيان الوزراي المنتظر، وهي روحية جديدة تماما على الخطاب الرسمي اللبناني. فثلاثية: شعب، جيش، مقاومة اصبحت من الماضي وسقطت الى غير رجعة، وكلمة مقاومة لم تعد موجودة في القاموس السياسي الرسمي، وبالتالي فان الدولة فقط هي التي تملك قرار الحرب والسلم عبر جيش يملك عقيدة دفاعية يحمي بها الشعب ويخوض اي حرب وفقا لاحكام الدستور.وعليه، فان المسودة التي تدرس الان في مجلس الوزراء تحمل على التفاؤل، وتثبت ان سياسة الدولة تغيرت جذريا.وما يسري على السياسة الدفاعية والاستراتيجية يسري ايضا على السياسة الخارجية، وهو ما اكده وزير الخارجية الجديد يوسف رجي لل "ام تي في" اذ اعلن ان السياسة الخارجية الجديدة ترتكز على ثلاثة مبادىء: الاستقلالية، الروح السيادية، وتقديم المصلحة اللبنانية على اي مصلحة اخرى. وما صدر عن قصر بعبدا اليوم يركز عمليا التوجه اللبناني الجديد.فالاجتماع الذي خصص للبحث في ازمة الطائرة الايرانية خلص الى قرار بتمديد تعليق الرحلات من ايران واليها، فيما اعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الصارمة واللازمة للاجهزة الامنية بعدم السماح بقطع طريق المطار بعد الان. في الجنوب، اسرائيل تواصل مناوراتها.فهي اعلنت انها تستعد للبقاء لفترة طويلة في النقاط الخمس، كما انها ستحتفظ بقاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة اسرائيلية. وهذا يعني ان الانسحاب الاسرائيلي الكامل لن يتحقق غدا، الا اذا كانت المناورات الاسرائيلية ستواجه بقرارات حازمة مضادة من الادارة الاميركية، وهو امر مستبعد.=======اعلانان في وقت حساس من عمر الوطن. الاحتلال الصهيوني يعلن تمديد بقاء قواته في نقاط على الاراضي اللبنانية، والدولة اللبنانية تعلن تمديد قرار منع الطائرات الايرانية من الهبوط في مطار بيروت.انه الهبوط الطوعي وليس الاضطراري لاولويات الموقف اللبناني، الذي لم ير حفاظا على سلامة الوطن وسيادته ومطاره الا بالاستجابة للتهديدات الاسرائيلية ومنع الطائرات الايرانية من الوصول الى بيروت، اما منع قوات الاحتلال كل اطقم الاسعاف والجيش اللبناني من الوصول الى شابة لبنانية لم تبلغ العشرين من عمرها في حولا لانقاذها، وتركها تنزف حتى الشهادة قرب ذويها من نساء واطفال ، فلم يره اي من المسؤولين والسياديين في لبنان، ولا قوات اليونيفل ولا اللجنة الخماسية المعنية بوقف اطلاق النار.وكذلك نار الطائرات الاسرائيلية التي تستبيح كل السماء اللبنانية، وحطت اليوم في صيدا، حيث استهدفت صواريخ حقدها الاميركية الصنع سيارة القيادي في حركة حماس محمد شاهين على الاتوستراد البحري للمدينة، فارتقى شهيدا.انه العدو الإسرائيلي الذي لا يؤتمن – كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي وعد برد لبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع على عدم الانسحاب الصهيوني الكامل من الاراضي اللبنانية، لكن بالطرق الديبلوماسية لان خيار الحرب لا يفيد – كما قال.. اما القول عن إعادة الإعمار فمشروط بالإصلاحات، بحسب الرئيس عون، ولا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح.والاصلاح كما الدولة القوية والقادرة والعادلة خيار حزب الل كما أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الل، مجددا حرص حزب الله على الاستقرار والسلم الاهلي ، وان ياخذ الجيش اللبناني دوره في حماية السلم الاهلي وايضا في التصدي للعدو الصهيوني وطرده من ارضنا المحتلة، وسنكون وكل الشعب اللبناني وراءه.شعب سيكون غدا على موعد مع تاريخ جديد ستثمر فيه تضحياته الجسام تحريرا لقراه وبعدها لكامل ارض الوطن، ولن يطول احتلال.=======بعد شهر وثمانية أيام على بداية عهد رئاسي جديد، واثني عشر يوما على تأليف الحكومة، الصورة السياسية تكاد تكون أكثر ضبابية من عهد الفراغ الرئاسي والحكومة الخارجة على الدستور والميثاق.فعلى المستوى السيادي، ساعات قليلة وتنقضي المهلة الثانية الممدة للانسحاب الاسرائيلي بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، وكل المؤشرات تؤكد حتى اللحظة أن الاحتلال باق، ولو في خمس نقاط، فيما فشلت كل الاتصالات التي أجراها كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية في دفع الدول الصديقة إلى إرغام إسرائيل على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.وعلى مستوى الأداء الحكومي، أضيف إلى التركيبة الحكومية القائمة على ازدواجية المعايير، بيان وزاري تسووي، من نوع “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، فيما الخلاف الوطني القائم حول شرعية السلاح في المرحلة الجديدة، على وقع تمديد تعليق الطيران من والى طهران، ووسط رؤية تكاد تكون معدومة لمستقبل دور الثنائي الشيعي في المعادلة الوطنية وسط التحولات الكبرى التي عصفت بلبنان والمحيط، من علاماتها حديث وليد جنبلاط عن نهاية دور الميليشيات في لبنان، ثم تأكيده اليوم بزيارته لعين التينة أن العلاقة بالرئيس نبيه بري أقوى مما كان.وعلى المستوى الاصلاحي، شعارات “على مد عينك والنظر”. أما قابلية التحقيق، فتحوم حولها شكوك متزايدة يوما بعد يوم، تستشف من تصريحات متناقضة لوزراء، ووعود فضفاضة لكبار المسؤولين، سمع اللبنانيون الكثير مثلها على مدى عقود، من دون أن يتحقق منها ولو النذر اليسير، ليضاف اليها اليوم ما نقل عن وقف الولايات المتحدة كل مساعداتها للبنان، ومن ضمنها الجيش اللبناني، في انتظار ما سمي انجازات.غير ان ما سبق، لا يعني أن ما كتب قد كتب وأن الامل مفقود. فكل الاحتمالات تبقى واردة متى أضحت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتضافرت كل الجهود، بعيدا عن منطق التبعية للخارج، أو ذهنية الولاء لمصالح الطوائف والمذاهب والأحزاب والاشخاص، وهي جميعها تبقى أصغر من الوطن.=======محطات الأسبوع بدأت اليوم وتنتهي الأحد المقبل:اليوم مسودة البيان الوزاري.غدا الثامن عشر من شباط الموعد المفترض للانسحاب الاسرائيلي.الأحد يوم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله.البيان الوزاري، في صيغته النهائية...في الشكل، المحطات منفصلة، لكنها في المضمون، مترابطة تحت عنوان: لبنان ما بعد اتفاق وقف النار... فهل هو في حال استمرار لما كان عليه ؟ أم فعلا دخل مرحلة، أو المرحلة الجديدة؟في لبنان ، هناك من يعتقد اننا في استمرارية لما كنا عليه، وهناك من يعتقد أننا في مرحلة أو المرحلة الجديدة. "صدام الإعتقادين" يجعل الوضع اللبناني يخضع يوميا للأختبار، من خلال كباش سياسي، وأحيانا ميداني، مثلما حدث ويحدث على طريق المطار. هذا الواقع ستظهر أولى نتائجه في البيان الوزاري، فهل سيأتي مضمونه مختلفا عن البيانات الوزارية منذ اتفاق الدوحة؟وغدا، الثامن عشر من شباط، ماذا سيحدث في الجنوب؟الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته ستبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في لبنان بعد انتهاء مهلة الانسحاب.وقال المتحدث العسكري (ناداف شوشاني) للصحافيين: "بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري".اضاف "إنه إجراء موقت حتى تصبح القوات المسلحة اللبنانية قادرة على تطبيق القرار".وأهم ما قاله المتحدث العسكري: "هذا ما ناقشناه مع اللجنة وهذا ما تم الاتفاق في شأنه" ما يعني أن إسرائيل لديها غطاء، وضوء أخضر للبقاء في هذه النقاط الخمس".المحطة الثالثة الأحد المقبل، يوم تشييع الامين العام لحزب الله السابق السيد حسن نصرالله. اسئلة كثيرة تتمحور حول يوم التشييع، ومنها: ما هو حجم المشاركة الشعبية؟ هل ستكون من بيئة حزب الله وحركة أمل وحسب؟ أم من سائر المكونات اللبنانية؟ وما هو مستوى التمثيل السياسي: رؤساء، وزراء، نواب، رؤساء أحزاب؟ ما هو حجم ومستوى الحضور الخارجي؟ ومن أي دول؟ والأبرز، هل سيطل الشيخ نعيم قاسم شخصيا وحضوريا؟ ام عبر شاشة عملاقة؟ وأخيرا وليس آخرا، هل سيكون "الجنرال طقس" مع الأحتفال أم ضده؟.=======تنسحب اسرائيل غدا من قرى الجنوب الحدودية لكنها تترك على سطوحها وتلالها بؤرا أمنية للاحتلال والاحتكاك كلما اشتبهت بتحرك في هذه القرى وصولا الى جنوبي نهر الليطاني.خمس نقاط نارية ستزرعها اسرائيل بنية عسكرية فوقية تشرف من دون ان تحدد مدة اقامتها في "العلالي" وبعدما كانت تستخدم عبارة "حتى إشعار آخر" قررت اليوم احتلال هذا المصطلح وتأبيده والاعلان ان الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء فترة طويلة في النقاط الخمس في لبنان حتى يتضح أنه لم يعد هناك نشاط لحزب الله جنوب الليطاني.ويستغل العدو كل الساعات ما قبل سريان مهلة الثامن عشر من شباط لضمان تحقيق أوسع دمار وتخريب، حيث توغلت قوة اسرائيلية من جنود مشاة ودبابات وجرافات وآليات باتجاه بلدة كفرشوبا، وفخخت بعض النقاط وفجرت نقاطا اخرى، كما ألقت طائراتها المسيرة قنابل باتجاه المواطنين.والخرق الأخطر وقع في قلب مدينة صيدا عندما استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة على الطريق البحري عند مدخل صيدا الشمالي ما ادى الى استشهاد محمد شاهين وهو أحد كوادر حركة حماس في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قتلت شاهين، الذي شغل منصب قائد مديرية العمليات ل"حماس" في لبنان وتورط خلال الحرب في تنفيذ اعتداءات إرهابية مختلفة، ومنها عمليات اطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفق زعمه.كل هذه الخروقات يتلقاها لبنان عبر تعزيز انتشار مفهوم الدولة من دون ان يكون له اي خيار آخر . وأكد رئيس الجمهورية امام نقاية المحررين اليوم أنه لن يسمح ببقاء إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية لكن بالطرق الدبلوماسية لا عبر حروب غير مجدية.وفي ما يتعلق بالطائرة الإيرانية، كلف اجتماع عقد في بعبدا وزير الخارجية متابعة الاتصالات اللازمة لإيجاد حل سريع، لكن الرحلات بين لبنان وإيران تقرر خلال الاجتماع تعليقها إلى أجل غير مسمى.ودخل مفهوم الدولة الى كل صفحات البيان الوزاري اليوم واعتمد هذا المصطلح كحل لكل البنود فطارت ثلاثية جيش شعب مقاومة من دون تباينات او خلافات وزارية. واكد البيان ان اول اهدافه هو اصلاح الدولة وتحصين سيادتها، وهي مهمة ترقى في عدد من القطاعات الى اعادة بنائها من جديد.فالدولة التي نريد تتحمل بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وثغورها دولة تردع المعتدي تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبىء الاسرة العربية وعموم الدولة لحماية لبنان.وشدد البيان الوزاري على التزام الحكومة بتعهداتها ولاسيما القرار 1701كاملا من دون اجتزاء ولا انتقاء واعاد تأكيد التزامه اتفاقية الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود.واكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وذلك وفق ميثاق الامم المتحدة على الورق, بيان يعيد الى الدولة سلطتها في كل المفاصل.لكن بعدما تصبح لدينا دولة ببنيان اداري عسكري امني قضائي غير قابل للكسر. وأحد معالم تعثر هذا الهيكل يتجلى اليوم في جهاز "امن الدولة".وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد جاهزة لتكشف التلاعب في دورة الضباط لهذه المديرية خلال نشرة الاخبار وضمن برنامج يسقط حكم الفاسد.