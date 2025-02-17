"نرجو التقيد بالتعليمات".. دعوة من بلدية برج الملوك لسكانها

دعت بلدية برج الملوك، في بيان لها اليوم الاثنين، "من الاهالي الكرام، عدم الدخول الى المناطق التي كانت تحت الاحتلال الا بعد انتشار الجيش اللبناني وتأمين المنطقة من فريق الهندسة بالجيش بانها خالية من خطر وجود متفجرات أو ما شابه".

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تابع البيان: "ستكون البلدية على تواصل دائم واعطاء التعليمات التي نرجو التقيد بها حرصا على سلامة الجميع".