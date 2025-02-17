عبد المسيح: أكدت للحريري على وحدة التوجهات والخطاب السياسي بيننا

كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الاثنين، عبر حسابه الخاص على منصة "أكس":



"قمت بزيارة الرئيس سعد الحريري مؤكداً على وحدة الشهادة، التوجهات والخطاب السياسي بيننا، خاصة في منطقة الكورة. تمنيت له التوفيق في خططه المستقبلية، آملاً أن نعمل معاً من أجل نهضة الوطن واستعادة الدولة، لتصبح حضارية على غرار ما كان يسعى إليه الرئيس رفيق الحريري".

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