"التيار" يطمح: هذا التحالف يهمّنا

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في ظل عدم قدرة "التيار الوطني الحر" على خوض وعقد اي تحالفات سياسية انتخابية في المرحلة المقبلة، بسبب الخلافات الكبيرة التي تسيطر على علاقته بسائر الاطراف اللبنانية، يبدو ان هناك هدفا سياسيا لـ" التيار" بدأ يتبلور.فبحسب بعض المصادر فان العونيين يريدون ان يصلوا الى عقد تحالف مع تيار "المستقبل" في الفترة المقبلة من اجل تعزيز قدرة "التيار" على الخرق الانتخابي.لكن المصادر تحسم ان تيار "المستقبل" حتى الان غير معني بالحسابات الانتخابية لاي طرف بل سينتظر معرفة كيف ستتطور التحالفات ليبني على الشيء مقتضاه.