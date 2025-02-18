Advertisement

لبنان

"التيار" يطمح: هذا التحالف يهمّنا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1322101-638754635358883334.jpg
Doc-P-1322101-638754635358883334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل عدم قدرة "التيار الوطني الحر" على خوض وعقد اي تحالفات سياسية انتخابية في المرحلة المقبلة، بسبب الخلافات الكبيرة التي تسيطر على علاقته بسائر الاطراف اللبنانية، يبدو ان هناك هدفا سياسيا لـ" التيار" بدأ يتبلور.
Advertisement
فبحسب بعض المصادر فان العونيين يريدون ان يصلوا الى عقد تحالف مع تيار "المستقبل" في الفترة المقبلة من اجل تعزيز قدرة "التيار" على الخرق الانتخابي.
لكن المصادر تحسم ان تيار "المستقبل" حتى الان غير معني بالحسابات الانتخابية لاي طرف بل سينتظر معرفة كيف ستتطور التحالفات ليبني على الشيء مقتضاه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-02-18
03:42 | 2025-02-18
03:39 | 2025-02-18
03:30 | 2025-02-18
03:24 | 2025-02-18
03:21 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24