الجيش: تفجير ذخائر في مركبا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18/2/2025، ما بين الساعة 8.45 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة مركبا - مرجعيون".

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