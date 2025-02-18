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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في مركبا
Lebanon 24
18-02-2025
|
01:50
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 18/2/2025، ما بين الساعة 8.45 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة مركبا - مرجعيون".
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الجيش:
تفجير
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