تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 5 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.484.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.524.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.381.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.114.000 ليرة لبنانية