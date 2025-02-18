الجيش: تفجير ذخائر في محلة المجدل - وادي خالد

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18/2/2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة المجدل – وادي خالد عكار".

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