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لبنان

"الضمان" يقرّ 16 مليار ليرة سلفات للمستشفيات

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:08
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، في بيان "بأنه منذ حوالى الأسبوع، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي  قرارا دفع بموجبه للمستشفيات حوالى 27 مليار ليرة كسلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.
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ولأنّ هذا النظام أثبت فعاليّته بالنسبة للأطراف كافّة حيث أمّن للمضمونين  الحصول على خدمة صحيّة لائقة من جهة وأمّن الاستقرار المالي للقطاع الاستشفائي من خلال رفده بالسيولة اللازمة من جهة أخرى،

وتأكيداً على حرص الصندوق على استعادة دوره كصمام للأمان، استتبع د. كركي هذه الخطوة بإصدار قرار بتاريخ 17/2/2025 حمل الرقم 94 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 16  مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالي  156 مليار ل.ل. 

وعليه وكما جرت العادة، يدعو الدكتور كركي المستشفيات كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ".

                                          
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